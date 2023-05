NBA - Boston arrache un 7e match au buzzer contre Miami en finale à l'Est

Les Celtics sont tout près de réussir une performance historique, puisque jamais une équipe menée 3 à 0 n'a remporté une série en sept matches. Pour en arriver là, Boston s'est fait peur. Aux commandes toute la rencontre (29-34, 53-57 et 72-79 à la fin des trois premiers quarts-temps), les Celtics comptaient jusqu'à 10 points d'avance dans le dernier quart. Mais Miami revenait du diable Vauvert, à l'image de Jimmy Butler qui inscrivait 13 de ses 24 points totaux dans les 5 dernières minutes. Le Heat renversait la situation et, après trois lancers francs de Butler, passait devant 103-102. Sur la dernière action du match, Marcus Smart manquait son tir, White se trouvait au rebond et offrait la victoire aux siens, arrachant le septième match. Les Celtics deviennent la quatrième équipe à forcer un match N.7 après avoir été menée 3-0 dans la série, mais la première à pouvoir jouer la rencontre décisive à domicile. Du côté de Boston, Jayson Tatum a fini avec 31 points, Jaylen Brown en a mis 26, Smart 21 et White 11. En face, Butler (24 points), Caleb Martin (21) et Gabe Vincent (15) n'ont rien lâché. (Belga)