RideLondon Classique - Charlotte Kool remporte le classement général après sa victoire dans la 3e étape

Kool a devancé au sprint l'Américaine Chloe Dygert (Canyon//SRAM) et sa compatriote Maike van der Duin (Canyon//SRAM Racing). Un succès qui lui permet de remporter le classement général avec 11 secondes avec Dygert et 15 sur la Britannique Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo). En remportant l'étape et le classement général, la Néerlandaise de 24 ans décroche les 10e et 11e victoires de sa carrière, les 6e et 7e de la saison. Elle avait déjà remporté la première étape de la RideLondon Classique vendredi. La Néerlandaise Lorena Wiebes avait remporté les deux dernières éditions, l'an passé et en 2019, alors que l'épreuve se disputait sur une seule journée. En 2020 et 2021, la course avait été annulée en raison du coronavirus. (Belga)