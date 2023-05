Roland-Garros - Maryna Zanevska et Ysaline Bonaventure débutent lundi

Zanevska sera la première à monter sur le court. Elle affrontera, en deuxième rotation sur le court N.7, la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 58) au premier tour. Les deux joueuses ne se sont encore jamais rencontrées. Bonaventure jouera plus tard dans la journée. Son match contre la Russe Anna Blinkova (WTA 56) est le quatrième et dernier au programme sur le court N.9. Blinkova mène 2-1 face à Bonaventure dans les confrontations entre les deux joueuses. Zanevska, 29 ans, dispute son quatrième Roland-Garros. Elle n'a jamais franchi le 1er tour. Bonaventure, 28 ans, avait été éliminée au 1er tour l'an passé lors de sa première participation aux Internationaux de France. L'autre Belge présente dans le tableau féminin, Elise Mertens, joue son premier tour dimanche contre la Slovaque Viktoria Hruncakova (WTA 136). La journée de lundi verra l'entrée en lice des deux favoris du tableau masculin, le N.1 mondial Carlos Alcaraz et Novak Djokovic (ATP 3). L'Espagnol affrontera l'Italien Flavio Cobolli (ATP 159), issu des qualifications, en troisième rotation sur le court Suzanne-Lenglen. Le Serbe jouera en deuxième rotation sur le court Philippe-Chatrier contre l'Américain Aleksandar Kovacevic (ATP 114) (Belga)