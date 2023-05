Roland-Garros - Zanevska va se "battre dur comme fer" pour franchir le premier tour contre Putintseva

"Je me suis entraînée pour la première fois vendredi et je me sens bien", a-t-elle confié à l'Agence Belga. "C'est toujours chouette de se retrouver dans le plus bel antre de terre battue au monde, d'autant qu'il s'agit de ma surface préférée. J'aurais aimé arriver avec plus de victoires, mais j'ai fait le choix également de disputer les plus grands tournois comme Madrid et Rome. Je savais donc que l'opposition serait farouche. Je pense d'ailleurs que c'était enrichissant. Et j'espère en avoir tiré les leçons pour bien jouer lundi." Il s'agira du tout premier duel sur le circuit entre les deux joueuses. "L'ambition est de me battre comme dur comme fer et de trouver les solutions. Je veux sortir un gros match. J'espère qu'il y aura un supplémentaire. Sur le papier, j'aurais pu hériter d'un tirage plus compliqué, puisque Putintseva n'est pas tête de série, mais tout le monde joue bien dans un Grand Chelem. Il faudra bien gérer ses émotions, le cadre, d'autant que Putintseva n'abdique jamais. Elle ramène énormément de balles et oblige ses adversaires à travailler dur pour gagner les points. Je vais donc me préparer pour une grande bagarre." (Belga)