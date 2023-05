TCR - Victoire pour Kobe Pauwels à Francorchamps

Les concurrents du TCR World Tour et du TCR Europe ont fait le spectacle ce week-end à Spa-Francorchamps, qui constituait le troisième rendez-vous du championnat européen et le deuxième du championnat mondial. Passé du rallycross au circuit cet hiver, Kobe Pauwels (18 ans) a impressionné en terminant 4e de la Course 1 mais surtout premier du classement européen. Un succès qu'il n'a pas pu confirmer ce dimanche où un problème technique l'a contraint à l'abandon alors qu'il occupait la troisième place du classement européen dans la Course 2. Engagé lui en TCR World Tour, Frédéric Vervisch a vécu un week-end compliqué avec un manque de grip en qualifications et donc un 15e chrono. Condamné à remonter, il est parvenu à terminer 6e en Course 1. Mais il a dû se contenter de la 14e place en Course 2 après avoir été victime d'un accrochage. Les deux courses ont été remportées par les Français Yann Erhlacher (Lynk&Co) et John Fillipi (Audi), pilote de l'équipe belge Comtoyou Racing. (Belga)