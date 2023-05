Tour de Thuringe féminin - Lotte Kopecky remporte la dernière étape et le général au bout d'une attaque solitaire

Alors qu'elle avait quatre secondes de retard sur Lorena Wiebes au départ de l'étape, Lotte Kopecky a remporté le classement général pour 35 secondes devant celle-ci. Mischa Bredewold, une autre Néerlandaise de l'équipe SD-Worx, est troisième à 42 secondes. Kopecky a rejoint Wiebes en tête de la course à 16 kilomètres de l'arrivée, la laissant rapidement dans son sillage. Elle a ensuite creusé l'écart pour finalement s'imposer avec 32 secondes d'avance sur le peloton. Lorena Wiebes a terminé en tête de celui-ci, avec une seconde d'avance sur Roseman-Gannon. SD Worx a remporté toutes les étapes du Tour de Thuringe. Après le succès inaugural sur le contre-la-montre par équipes, Mischa Bredewold, Barbara Guarischi, Lonneke Uneken et Lorena Wiebes ont gagné les quatre étapes suivantes. La victoire de Lotte Kopecky signifie donc que chaque coureuse de l'équipe a décroché une victoire individuelle dans cette épreuve. La série des SD Worx est d'autant plus impressionnante que depuis le succès de Demi Vollering dans la septième et dernière étape du Tour d'Espagne, la formation néerlandaise a raflé toutes les courses auxquelles elle a participé, à savoir trois étapes et le classement général du Tour du Pays basque, quatre étapes et le classement final du Tour de Burgos, la Veenendaal Classic et donc les six étapes et le classement final de ce Tour de Thuringe, soit 18 victoires de suite. (Belga)