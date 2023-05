Belgian Cats - Becky Massey reste en Espagne mais évoluera pour IDK Euskotren à San Sebastian

Internationale chez les Belgians Cats (39 sélections), Becky Massey, 23 ans, 1m86, quitte le cercle madrilène après y avoir joué toutes les rencontres de son club la saison dernière, pour sa première expérience professionnelle à l'étranger, soit 41, dont 32 en championnat (avec une moyenne de 6,8 pts, 3,0 rebonds et 1,8 assist par match), ceux de la Coupe de la Reine et ceux de l'EuroCoupe FIBA (avec une moyenne de 9,9 pts, 4,5 rebonds et 3,0 passes décisives par rencontre). Le club madrilène avait déjà annoncé la prolongation de sa sœur jumelle, Billie, pour une saison de plus. C'est la première fois que les sœurs Massey se séparent après avoir fait leurs classes à Ostende, puis avoir évolué à Wavre-Ste Catherine et Kangoeroes Malines. Madrid a été éliminé en quarts de finale des playoffs cette saison en Espagne par Valence, sacré pour la première fois de son histoire. IDK Euskroten, club de San Sebastian, est une formation du milieu de tableau (12e la saison dernière) où a déjà évolué Antonia Delaere par le passé, une autre Belgian Cat. (Belga)