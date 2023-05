BNXT League - Limburg United élimine Malines et retrouvera Groningue en quarts de finale

Les Limbourgeois, qui s'étaient largement imposés sur leur propre parquet samedi, 93-71, avaient une avance de 22 points avant d'aborder la rencontre retour à Malines, remportée 73-83. Ils n'ont jamais été inquiétés, menant à la fin de chaque période malgré un rapproché peu après la mi-temps de Malines. Les Kangoeroes avaient néanmoins besoin de refaire leur retard total pour espérer la qualification, et les 16 points de Wen Mukubu, meilleur marqueur malinois se sont avérés insuffisants face à l'effort collectif de l'adversaire. Quatre des cinq titulaires ont inscrit au moins 10 points, Alexander Stein terminant en haut de la feuille de statistiques avec 14 unités, à 62% de réussite au tir. Malines voit donc sa saison se terminer. Éliminés dans un match 5 décisif face au futur champion, Ostende, en demi-finale des playoffs nationaux, les Kangoeroes ont éliminé Mons après avoir été reversés au troisième tour des playoffs transfrontaliers. En quarts de finale des playoffs transfrontaliers, Limburg United affrontera Groningue, qui a perdu plus tôt dans l'après-midi la finale des playoffs nationaux néerlandais contre Leiden. Dans la cinquième manche décisive, Groningue menait de 16 points à 2 minutes et 15 secondes du terme, lorsque Leiden a terminé la rencontre sur un 21-4 pour finalement remporter le titre, 82-81, au bout d'une extraordinaire remontée. (Belga)