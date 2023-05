CHAMPIONNAT WBC SILVER SUPER-PLUMES - Delfine Persoon conserve sa ceinture et défiera Alycia Baumgardner pour le titre suprême

Elle a en effet battu aux points la Sud-Coréenne Bo Mi Re Shin, 29 ans, grâce aux pointages en sa faveur du juge néerlandais Robert Verwijs (97-93) et du juge allemand Hendrik Schramm (98-92). Le juge français Christophe Fernandez avait pour sa part pointé en faveur de la Sud-Coréenne (94-96). Une décision partagée, donc. Cette 48e victoire de Persoon, 38 ans, pour 3 défaites, va en principe lui permettre de défier l'Américaine Alycia "The Bomb" Baumgardner (28 ans, 14 victoires, dont 7 par k.o, 1 défaite), championne du monde unifiée (WBC, WBA, IBF, WBO, IBO). Remporter ces cinq titres serait l'apothéose de sa carrière de boxeuse professionnelle durant laquelle elle a détenu pendant cinq ans le titre WBC en légers (entre 58,967 et 61,237 kg ), perdu contre l'Irlandaise Katie Taylor le 1er juin 2019 au Madison Square Garden de New York. Bo Mi Re Shin a subi la deuxième défaite de sa carrière, qui comprend 15 victoires et 3 nuls. (Belga)