Championnats de Belgique de gymnastique - Saliën et De Wit sacrés en gymnastique acrobatique, Valeanu en gymnastique rythmique

Pour leur dernière compétition ensemble, Saliën et De Wit (TK Werchter) se sont imposés avec 82.310 points devant Arne Desmedt et Fenne Wendelen (81.790) et Flor Buelens et Mayline Tsoi (78.390). Sur le trio féminin, Mirte Vercauteren (Sportac Deinze), Sofie Jaeken (Ambitious Pro Gymnastics) et Lauren Verbrugghe (Art Gym) se sont emparées des lauriers nationaux en guise de préparation pour l'Euro, prévu du 18 au 22 octobre à Varna en Bulgarie. Avec 86.480 points, le trio a devancé Ella-Louise Sem, Pauline Calus et Emma Naudts, deuxièmes, et Julie Van Deyck, Lotte Sommers et Janne Sommers, troisièmes. En gymnastique rythmique, Beatrice Valeanu (Brussels GR), 15 ans, est devenue championne de Belgique. Avec un score total de 103.100 points, elle a devancé Alessia Verstappen (100.600) et Laura Kestens (81.850). Samedi, Victor Martinez (Gymnastique Club Malmedy) a conservé son titre de champion de Belgique du concours général de gymnastique artistique. Chez les dames, Erika Pinxten (Tk Sta Paraat-P.H.H. Hasselt) a été titrée. (Belga)