Elections en Turquie - Une cinquantaine de PV à Genk en marge des célébrations liées à la victoire d'Erdogan

Une fois la réélection connue, de nombreux partisans d'Erdogan sont descendus dans les rues pour marquer le coup. Dans l'ensemble, ces réjouissances se sont déroulées sans incident majeur, mais deux axes, la Stalenstraat et l'Europalaan, ont tout de même connu une certaine agitation. L'Europalaan a dû être fermée une petite demi-heure à la circulation jusqu'au retour au calme et une portion de la Stalenstraat a été squattée par des automobilistes en mal de sensations fortes. Plusieurs partisans et opposants du président turc en sont également venus aux mains, forçant l'intervention de la police. Cinquante-et-un procès-verbaux ont été rédigés pour les faits perpétrés dans ces deux rues. Les personnes concernées seront entendues par la police, a expliqué le bourgmestre. Il n'exclut pas que les véhicules ayant servi aux démonstrations sur la voie publique soient saisis, outre une amende pour le propriétaire. "Il est question de conduite dangereuse pour 30 à 40 personnes sur l'Europalaan et pour une centaine dans la Stalenstraat. (Belga)