Eredivisie - Branco van den Boomen est la première recrue estivale de l'Ajax

Van den Boomen, 27 ans, a joué 120 rencontres en quatre saisons pour les Toulousains, compilant 23 buts et 45 assists. Aux côtés de Brecht Dejaegere, il a notamment remporté le titre de champion en Ligue 2, la deuxième division française, la saison dernière, et la Coupe de France cette saison. Passé par le centre de formation de l'Ajax, le Néerlandais a également joué pour le FC Eindhoven, Heerenveen, Willem II et De Graafschap. (Belga)