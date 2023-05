L'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder persona non grata au prochain congrès du SPD

L'homme politique n'avait en effet pas reçu d'invitation pour assister à la célébration qui s'est déroulée mardi dernier au siège du parti à Berlin. L'ex-chancelier crée le malaise au sein de sa formation en raison de ses liens d'amitié avec le président russe Vladimir Poutine. Plusieurs polémiques le concernant ont éclaté à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sa présence au sein du conseil d'administration du géant gazier russe Rosneft et son refus, dans un premier temps, d'en démissionner (il a finalement quitté Rosneft en mai 2022) ont conduit son propre parti à réclamer la fin de ses avantages d'ex-chancelier. Il a notamment perdu son cabinet et le personnel qui l'accompagnait. "J'ai condamné la guerre à plusieurs reprises, mais une prise de distance personnelle avec Vladimir Poutine apporterait-elle vraiment quelque chose à quelqu'un?", s'était questionné M. Schröder en août dernier. Début mai encore, l'homme politique a suscité de vives critiques après s'être rendu à une réception à Berlin à la représentation diplomatique russe célébrant la victoire de l'Armée rouge sur l'Allemagne nazie. "Je ne peux plus reconnaître en Gerhard Schröder l'ancien chancelier et chef de parti. Je le vois comme un homme d'affaires qui pense à ses intérêts", a commenté la présidente du SPD. "Le SPD a des tâches importantes à réaliser en tant que parti et membre de la coalition gouvernementale (...). De ce fait, nous avons des choses plus intéressantes à faire que de parler de M. Schröder." (Belga)