Manifestation contre l'extrême droite, en réaction au meeting du Vlaams Belang à Bruxelles

La Coalition Stand Up, fédérant plusieurs associations luttant contre l'extrême droite, a organisé, dimanche après-midi, sur la place Poelaert à Bruxelles, un rassemblement présenté comme "un acte de solidarité festif et de résistance contre l'intolérance et la haine". L'action a spécialement été mise en place au même moment que le meeting du Vlaams Belang, parti flamand d'extrême droite, qui se tenait sur la place de l'Albertine, à quelques centaines de mètres de là. La manifestation s'est déroulée dans le calme. Des participants ont déroulé des banderoles "fascists not welcome" et "stop racism, sexism, LGBTQI+ phobia". D'autres ont agité des drapeaux, notamment au logo du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), sur un son techno. La Coalition Stand Up avait appelé "tous les collectifs, organisations et individus" à rejoindre l'action pour lutter "contre l'extrême droite et exprimer, de manière pacifique, une opposition aux forces racistes et antisociales qui menacent d'approfondir les inégalités et la violence dans notre société". La police était sur place pour encadrer la manifestation, disposant de plusieurs combis stationnés avenue Louise et rue aux Laines. (Belga)