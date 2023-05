Météo - Soleil pour le lundi de Pentecôte

La journée commencera avec beaucoup de soleil. Des voiles d'altitude atteindront toutefois rapidement le pays. Au fil de la journée, des nuages cumuliformes pourront se former, surtout en Ardenne. Les maxima atteindront 14 ou 15 degrés à la mer, 17 à 19 degrés dans le centre et 22 degrés en Gaume. Le vent de nord-est restera modéré dans les terres et assez fort à parfois fort à la mer avec des rafales de 55 km/h. Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra à nouveau peu nuageux à serein. (Belga)