Mondial de basket 3x3 - La Belgique vise "le meilleur résultat possible" à la Coupe du monde à Vienne dès mardi

"Dans une compétition, tu dois toujours vouloir le meilleur résultat possible. Nous allons à la Coupe du monde avec un mix d'expérience et de jeunes talents pour défendre notre top 8 mondial", a fixé comme objectif Steve Ibens, le nouveau coach. Jusqu'à dimanche dans la capitale autrichienne, vingt équipes tant chez les messieurs que chez les dames (sans la Belgique), sont réparties dans quatre groupes. Le premier de chaque poule rejoint directement les quarts de finale. Le 2e et 3e affrontent le 3e et 2e d'un autre groupe. Celui des Belges croisera avec la poule B composée des Etats-Unis (N.2) - favoris avec la Serbie (N.1), 5 fois titrée sur les 7 éditions disputées - la Lettonie (N.7), l'Autriche (N.9), la Slovénie (N.15) et l'Australie (N.17). Les médaillé(e)s décrochent leur billet pour les tournois olympiques de qualifications pour les JO 2024 à Paris. Les fédérations et le coach ont décidé de ne pas sélectionner pour l'instant les trois joueurs - Nick Celis, Thierry Marien, Anthony Chada - cités dans les procédures d'enquête sur une suspicion de fraudes en qualifications pour les JO de Tokyo. Des tournois fictifs auraient été inscrits pour permettre d'accumuler des points pour le classement qualificatif. L'an dernier, la Belgique avait pris la 4e place de la Coupe du monde à Anvers, battue par la France pour le bronze. La Serbie avait battu la Lituanie en finale. Les Belges entameront leur tournoi mardi face à Israël (12h00) et la Lituanie (14h00). Jeudi, la Pologne (14h00) et Porto Rico (15h25) sont au menu. (Belga)