Qualifications Euro 2024 - Le défenseur Toti Gomes nouveauté de la liste de Roberto Martinez au Portugal

La liste de Martinez est également marquée par le retour du défenseur Nelson Semedo, du milieu de terrain Renato Sanches et de l'attaquant Ricardo Horta. L'ancien sélectionneur des Diables Rouges a toutefois dû se passer du milieu de terrain de 30 ans Joao Mario (Benfica). Passé par le Sporting, l'Inter Milan, West Ham ou encore le Lokomotiv Moscou, il a annoncé sa retraite internationale après le 38e sacre national de son club samedi. "Joao Mario faisait partie de la liste, (...) mais nous devons respecter son choix", a affirmé Martinez qui a salué le parcours du joueur qui compte 56 sélections. Le Portugal, qui a gagné ses deux premiers matchs, affrontera la Bosnie-Herzégovine le 17 juin à Lisbonne puis se rendra en Islande trois jours plus tard. La liste des 26 joueurs retenus: . Gardiens de but (3): Diogo Costa (FC Porto/Por), José Sá (Wolverhampton/Ang), Rui Patricio (AS Roma/Ita) . Défenseurs (10): Diogo Dalot (Manchester United/Ang), Nélson Semedo (Wolverhampton/Ang), João Cancelo (FC Bayern Munich), Raphael Guerreiro (Dortmund/All), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain/Fra), Pepe (FC Porto), Ruben Dias (Manchester City/Ang), Antonio Silva (Benfica), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Toti Gomes (Wolverhampton/Ang) . Milieux (6): Joao Palhinha (Fulham/Ang), Ruben Neves (Wolverhampton/Ang), Bruno Fernandes (Manchester United/Ang), Otavio Monteiro (FC Porto), Renato Sanches (Paris Saint-Germain/Fra), Vitinha (Paris Saint-Germain/Fra) . Attaquants (7): Ricardo Horta (Sporting Braga), Bernardo Silva (Manchester City/Ang), Rafael Leao (AC Milan/Ita), Joao Félix (Chelsea/Ang), Cristiano Ronaldo (Al Nassr/A-S), Gonçalo Ramos (Benfica), Diogo Jota (Liverpool/Ang).