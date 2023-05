Roland-Garros - Battue par Putintseva, Zanevska "aurait préféré jouer un moins beau tennis et gagner"

"Je suis triste", a-t-elle confié après sa défaite. "J'ai tout donné sur le court, mais cela n'a malheureusement pas suffi. Je savais que si je voulais gagner ce match, je devrais tout faire, car elle ne me donnerait pas un point. Et c'était très difficile de rester concentrée physiquement et mentalement sur mon plan de jeu durant l'ensemble de la partie. Je suis très contente de mon niveau de jeu, j'ai fait de très beaux points. Mais lors des points importants, je n'ai pas été assez solide. À la limite, j'aurais préféré jouer un moins bon tennis et gagner." Résultat des courses, Maryna Zanevska n'a toujours pas réussi à gagner un match en simple à Roland-Garros en quatre participations. "Physiquement, je ne vais pas très bien pour l'instant", a-t-elle poursuivi. "Ce n'est pas un secret que je souffre du dos. Je n'ai pas pu m'entraîner comme je le souhaitais ces derniers mois. Et cela m'aurait certainement aidé aujourd'hui, car j'ai dû prendre plus de risques pour écourter les points. Mais je ne veux pas en faire une excuse. Je gère ce problème depuis trois ans. Simplement, c'est un peu plus compliqué quand on joue à un tel niveau. Je n'ai pas envie de m'étendre sur le sujet, mais je ne me ferai pas opérer. Il y a une vie après le tennis." (Belga)