Roland-Garros - Bencic battue par la repêchée Avanesyan, Svitolina sort Trevisan, demi-finaliste en 2022

La Russe, 134e joueuse mondiale, 20 ans, n'avait pas encore remporté le moindre match dans un tableau final en Grand Chelem. Elle a pris Bencic à la gorge dans la première manche, en menant 4-0, avant de concéder deux contre-breaks pour finalement s'imposer 6-3. Le deuxième set a tourné à l'avantage de Bencic, qui a remporté quatre jeux consécutifs, 6-2. La Suissesse a mené 4-2 dans le troisième set, mais elle a ensuite perdu les quatre jeux suivants, permettant à Avanesyan de convertir sa première balle de match, 6-4. Au prochain tour, elle affrontera la Française invitée Leonia Jeanjean (WTA 124). Dans le même temps, l'Ukrainienne Elena Svitolina (WTA 192), ancienne troisième joueuse mondiale, s'est offert le scalp de l'Italienne Martina Trevisan, 24e au classement WTA et 26e tête de série et qui avait atteint les demi-finales du tournoi parisien l'année dernière. Svitolina, qui a repris la compétition en avril après un an d'absence des circuits en raison d'une maternité et en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a balayé son adversaire du jour 6-2, 6-2 en 1h12. Elle retrouvera au prochain tour l'Australienne Storm Hunter (WTA 204), partenaire d'Elise Mertens en double. La numéro 1 française, Caroline Garcia (WTA 5/N.5) a eu besoin de trois sets et 2h37 pour s'imposer face à la Chinoise Xiyu Wang (WTA 64), 7-6 (7/4), 4-6, 6-4. Elle sera opposée au second tour à la Russe Anna Blinkova (WTA 56), qui a battu Ysaline Bonaventure (WTA 84). (Belga)