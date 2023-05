Roland-Garros - Jannik Sinner expédie son premier tour, Frances Tiafoe assure également

Sinner a dominé la rencontre de la tête et des épaules, breakant à deux reprises son adversaire pour enlever la première manche, 6-1. Le deuxième set a démarré par un nouveau break en faveur de l'Italien, qui a ensuite échangé avec un Muller retrouvé pour s'imposer 6-4. Le Français n'a cependant su résister plus longtemps à Jannik Sinner qui a déroulé, compilant trois breaks dans la dernière manche remportée sur le score de 6-1. L'Italien a donc joué moins de deux heures avant d'entamer son deuxième tour, qui le verra affronter l'Allemand Daniel Altmaier (ATP 79), qui a lui aussi expédié son premier tour contre le Suisse Marc-Andrea Huesler (ATP 84), en 2h07, 6-3, 6-4, 6-4. Dans la soirée, l'Américain Frances Tiafoe a remporté son match face au Serbe Filip Krajinovic (ATP 93), 6-3, 6-4, 6-2. Le 12e joueur mondial a assuré, 6-3, 6-4, 6-2 en 2 heures et 10 minutes. À l'instar de Jannik Sinner, Tiafoe n'a pas concédé le moindre break à son adversaire. Il aura suffi de prendre une fois le service de son adversaire sur chacun des deux premiers sets pour prendre un avantage décisif, et ajouter deux breaks supplémentaires dans la dernière manche afin de conclure. Au deuxième tour, Frances Tiafoe retrouvera Aslan Karatsev, sorti des qualifications et vainqueur d'Alexei Popyrin lors de son premier match, 6-3, 6-7 (4/7), 6-1, 6-2. En février 2022, le Russe aujourd'hui classé 62e occupait encore la 14e place au classement mondial. (Belga)