Roland-Garros - Pour son coach Geoffroy Vereerstraeten, Zanveska "aurait dû gagner ce match dix fois"

"Ce fut un match intense et très émotionnel pour elle", a-t-il confié à Belga. "Pour plein de raisons. On est à Roland-Garros, un Grand Chelem qu'elle apprécie énormément. Et puis, dans le box, il y avait sa famille, ses amis. Alors, nous sommes évidemment tous très déçus. Elle a deux balles de set dans chaque set et elle aurait clairement dû gagner ce match dix fois! Mais voilà, pour elle, cela a été très, très dur à gérer." Geoffroy Vereerstraeten ne devait en tout cas pas réfléchir longtemps pour cerner ce qui avait manqué à Maryna Zanevska. "Beaucoup de lucidité, malheureusement", a-t-il expliqué. "À 5-2 dans le premier set, elle est en contrôle, elle est sereine, mais elle dégoupille jusqu'à perdre ce set 7-5. Et dans le deuxième, c'est un peu le même scénario. Elle mène 2-0. Ensuite, c'est plus accroché, mais c'est trop en courant alternatif. Elle a eu beaucoup trop de déchets sans raison." La troisième joueuse belge a accumulé 53 fautes directes. Et l'entraîneur de conclure son analyse. "Dans le tie-break, cela se tient, mais à 3-3, elle craque. Ce n'est même plus du tennis. C'est juste la gestion des émotions. Elle était sur une autre planète et plus du tout dans son match. Là, on va voir ce que l'on peut faire pour la suite, car on n'est pas dans une bonne spirale, et il va falloir changer quelque chose." (Belga)