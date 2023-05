Roland-Garros - Yannis Demeroutis veut que David Goffin soit "totalement à la recherche de la performance"

"David avait besoin d'un peu d'aide, d'un petit élan de fraîcheur", a expliqué le Thudinien, 52 ans. "Je connais Germain depuis longtemps. J'avais travaillé avec lui du temps où il était joueur. On pensait donc que c'était une bonne idée de collaborer. Et David s'y retrouve très bien. En tout cas, il y a une évolution. J'espère que cela va continuer et que ce match sera un tremplin. Si le discours est le même, peut-être qu'il sera parfois plus facile pour moi de faire passer des messages, vu que j'ai des cheveux gris (rires). Germain reste le coach principal. Il y aura des tournées où l'on voyagera ensemble et d'autres séparément." Ancien joueur et entraîneur au centre AFT de Mons, Yannis Demeroutis sait en tout cas ce qu'il veut apporter à David Goffin dans un futur proche. "Je veux que l'on soit totalement à la recherche de la performance, tant en match, comme contre Hurkacz, qu'à l'entraînement. Que cela soit le quotidien de David. C'est le seul moyen pour lui d'évoluer au plus haut niveau. Ce qu'il manque pour l'instant à David, c'est la constance. Il y a des bonnes séquences, mais ce sont ces moments-là qui doivent devenir normaux. Il faut les préparer, à l'entraînement, dès la première balle, afin que cela devienne normal en match. Au moment où ce sera tendu, il faut oser le faire." (Belga)