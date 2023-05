Ronde van Limburg - Gerben Thijssen engrange "de la confiance pour la suite"

Victime d'une chute l'année dernière, Thijssen, 24 ans, a cette fois pu lever les bras à Tongres. "La course s'est déroulée comme je le voulais et j'ai pu compter sur une équipe qui m'a soutenu toute la journée. Nous avons pris la tête du peloton dès le début de la course. C'est fantastique de pouvoir récompenser mes équipiers de cette manière." Dans un final animé, Thijssen est parvenu à devancer Caleb Ewan et le champion de Belgique Tim Merlier, 4e. "Dans le dernier virage, je savais que je devais rester sur la gauche, j'ai pu avoir la bonne vitesse pour la dernière ligne droite. J'ai alors lancé mon sprint et j'ai tout donné. J'ai montré que je pouvais m'en sortir dans un sprint massif. C'est aussi fantastique de gagner dans ma province. Cela me donne de la confiance pour la suite. Je vais encore participer à la Flèche d'Heist, au Tour des onze villes et au Tour de Belgique avant les championnats de Belgique", a conclu Thijssen. (Belga)