Shanghai enregistre la journée de mai la plus chaude depuis 100 ans

"A 13H09 (05H09 GMT) la température à la station de Xujiahui a atteint 36,1°C, battant un record remontant à 100 ans concernant la température la plus élevée pour un mois de mai", a indiqué le compte officiel du service météorologique sur le réseau social chinois Weibo. Quelques heures plus tard, la station météorologique du centre de Shanghai a atteint 36,7°C, selon la même source. Elle a ainsi battu d'un degré le précédent record qui avait été enregistré à quatre reprises, en 1876, 1903, 1915 et 2018. Mi-mai, l'ONU a averti que la période 2023-2027 sera avec une quasi-certitude la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, sous l'effet combiné des gaz à effet de serre et du phénomène météorologique El Nino, qui font grimper les températures. Les températures mondiales devraient bientôt dépasser l'objectif le plus ambitieux des accords de Paris sur le climat, a mis en garde l'Organisation météorologique mondiale. (Belga)