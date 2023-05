Tour de Norvège - Ben Tulett remporte le Tour de Norvège, la 3e étape pour Alexander Kristoff

Sur les podiums, Jordi Meeus a pris la 3e place de l'étape du jour, Thibau Nys termine 3e au général. Un groupe de neuf coureurs s'est isolé en tête de la course avec trois Belges: les Alpecin-Deceuninck Dries De Bondt et Robbe Ghys ainsi qu'Arno Claeys (Flanders-Baloise). Le peloton est revenu sur les échappés à 25 km de l'arrivée malgré une accélération de De Bondt dans la deuxième des trois ascensions du Grisabakken (700m à 6,6%). Le peloton est finalement arrivé groupé sur la ligne d'arrivée à Stavanger et Kristoff s'est montré le plus rapide au sprint devant le Danois Tobias Lund Andresen (DSM) et Jordi Meeus (BORA-hansgrohe). Kristoff, 35 ans, décroche ainsi la 88e victoire de sa carrière, la deuxième cette saison après une étape du Tour de l'Algarve. Ben Tulett remporte lui le classement général avec 5 secondes d'avance sur son équiper et compatriote Magnus Sheffield et 23 sur Thibau Nys, vainqueur de la 2e étape dimanche et 9e lundi. Le Britannique décroche la troisième victoire de sa carrière après le prologue vendredi et une étape de la Semaine Internationale Coppi et Bartali en 2022. Il succède au palmarès à Remco Evenepoel. (Belga)