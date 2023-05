Assises Hainaut - Le jury est entré en délibération sur la culpabilité

Vendredi dernier, Me Ronveau, l'avocat de Johnny Vanhoutte avait contesté la circonstance aggravante de meurtre. Les deux hommes sont aussi accusés d'avoir braqué un autre vendeur de produits stupéfiants à Tournai, le 3 septembre 2020. Ils sont privés de liberté depuis le 14 décembre 2020. Le 18 juin 2020, Grégory Doucet, un vendeur de drogues de Tourcoing, a été abattu d'une balle dans le thorax, dans une maison située rue du Bas Quartier, dans le centre de Tournai. Claudy Putman et Johnny Vanhoutte étaient venus braquer des vendeurs de stupéfiants, issus de Tourcoing, qui s'étaient installés chez des toxicomanes à Tournai. Grégory Doucet était accompagné de quatre mineurs, également originaires de Tourcoing, qui vendaient de la drogue pour la bande Maestro. Les faits ne sont pas contestés, sauf pour l'intention d'homicide concernant Johnny Vanhoutte. La question des violences et menaces ayant entraîné la mort sans intention de la donner, prévue par l'article 474 du code pénal, est posée aux jurés à titre subsidiaire. Un verdict est attendu dans la journée. (Belga)