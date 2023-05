Automobile: la France prend un virage électrique avec sa première usine de batteries

"C'est la première fois depuis des décennies qu'on recrée en France une filière industrielle à partir de presque rien", souligne le ministère français de l'Économie. Et l'usine d'Automotive CellS company (ACC) co-entreprise de Stellantis, Total et Mercedes, en est "la première brique visible". Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire est attendu mardi à Billy-Berclau (Pas-de-Calais), aux côtés de la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, du ministre de l'Industrie Roland Lescure, et de responsables italiens et allemands. Les CEO de Mercedes, Stellantis et TotalEnergies seront eux aussi présents pour l'inauguration en grande pompe de cette "gigafactory" aux dimensions effectivement gigantesques: 640 mètres de long, pour 100 mètres de large. La production doit démarrer à l'été et la commercialisation à la fin de l'année 2023. Le moment est solennel car il symbolise le virage à marche forcée du secteur automobile vers l'électrification, à grand renfort d'aides publiques, pour se préparer à l'interdiction des moteurs thermiques dans l'Union européenne à partir de 2035. Le groupe ACC, qui se voit comme un "Airbus de la batterie", sera l'un des premiers à produire en Europe. Il sera suivie par quatre autres usines de batteries en France, toutes implantées dans les Hauts-de-France, où émerge un écosystème qu'élus et industriels ont baptisé "Vallée de la batterie". Le groupe sino-japonais AESC-Envision, près de Douai (Nord) compte fournir Renault Electricity à partir de début 2025, la start-up grenobloise Verkor produira à partir de mi-2025 à Dunkerque, et le groupe taïwanais ProLogium vise une entrée en production fin 2026 pour sa première usine à l'étranger. (Belga)