Belfius Hockey League - Astrid Bonami, une autre Red Panthers, rejoint la Gantoise

La jeune espoir de 20 ans quitte ainsi son club de l'Orée, relégué en D1, pour rejoindre plusieurs autres Red Panthers au sein du noyau gantois. Outre les titulaires internationales comme Barbara Nelen, Alix Gerniers, Ambre Ballenghien et Hélène Brasseur, elle côtoiera également Michelle Struijk qui vient elle aussi de signer à la Noorderlaan. Astrid Bonami est une joueuse offensive, destinée à remplacer l'ancienne internationale espagnole Berta Bonastre, qui retourne dans son pays. Ayant fait partie de l'équipe juniors vice-championne d'Europe à Gand en 2022, elle a porté à 5 reprises le maillot des Red Panthers. La 1re fois à Anvers, le 21 mai 2022 en Pro League contre l'Espagne (victoire 3-0), et la dernière fois dimanche dernier, toujours en Pro League, y inscrivant le 3e but belge lors du succès 3-2 de la Belgique contre la Grande-Bretagne. (Belga)