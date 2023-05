Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 reste sur la défensive

Celui-ci était freiné par le nouveau recul de 2,12% d'UCB (80,76) et le détachement de coupon intervenu en Elia (114,90), en recul de 1,20% pour une hausse de 0,44% compte tenu de la soustraction du dividende. AB InBev (52,89) et Ageas (40,654) cédaient 0,1 et 0,2% alors que KBC (61,14) et Melexis (86,55) remontaient de 0,2 et 2,1%. Aedifica (64,90) et Barco (24,50) valaient 0,9% de moins que lundi, arGEN-X (375,00) cédant 0,1% tandis que Solvay (102,05) remontait de 0,2%. Roularta (17,75) reculait par ailleurs de 2,74% pour une hausse de 2,90% compte tenu de son détachement de coupon, la Financière de Tubize (70,40) perdant 2,6% dans le sillage de UCB. Oxurion (0,0066) et Onward Medical (6,04) se distinguaient enfin en bondissant de 20 et 6,3% supplémentaires, Mithra (2,39) s'appréciant de 2,3%. L'euro s'inscrivait à 1,0705 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0710 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 58.440 euros, en recul de 15 euros. (Belga)