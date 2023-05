Bruxelles inaugure un nouveau quartier de logements et d'ateliers pour l'agroalimentaire

Développé par citydev.brussels en collaboration avec la Société du Logement de la Région Bruxelloise (SLRB), le Foyer Anderlechtois et différents partenaires privés (e.a. Van Roey Vastgoed, les bureaux d'architectes Binst Architects et ORG Permanent Modernity, ainsi que le gestionnaire Heres), CityCampus compte 18 ateliers PME. Ceux-ci sont principalement destinés à des entreprises actives dans l'agroalimentaire, un choix lié à la localisation à proximité du CERIA/COOVI et par la forte demande de ce type d'espaces pour ce secteur. Les ateliers sont implantés au rez-de-chaussée de l'îlot principal. Le projet offre également 70 logements publics sociaux locatifs qui seront gérés par le Foyer Anderlechtois, pour le compte de la SLRB. Ces 70 logements sont répartis entre 44 appartements situés aux étages au-dessus des ateliers PME d'une part, et 26 maisons unifamiliales avec jardin dans un îlot distinct d'autre part. Également construits sur les toitures des ateliers PME, on retrouve 293 logements pour étudiants. Ils seront commercialisés et exploités par le gestionnaire privé Heres. Les étudiants auront accès à des espaces verts et une terrasse commune en toiture. Grâce aux 70 logements sociaux de CityCampus, citydev.brussels se rapproche encore de son objectif de 1.000 logements publics mis sur le marché d'ici 2025. Par ailleurs, les ateliers restent la propriété de citydev.brussels qui les mettra prochainement en location selon ses nouveaux critères d'agréments et incitants en faveur de la transition économique, durable et circulaire. Il s'agit du huitième parc PME en activité pour citydev.brussels qui tient selon elle son objectif de dix parcs PME en activité d'ici 2025 au bout des doigts. (Belga)