Bruxelles-plan d'actions pour donner au passé colonial une place plus claire dans la ville

Les 14 actions traduisent les recommandations du groupe de travail que M. Smet avait mis en place fin 2020 pour lancer la réflexion sur les symboles dans l'espace public liés à la période coloniale. Ce plan complète le plan régional de lutte contre le racisme, cher à la secrétaire d'État bruxelloise à l'Égalité des chances, Nawal Ben Hamou. Il prévoit la création d'un comité d'orientation et de suivi du plan d'action "Vers la décolonisation de l'espace public en Région de Bruxelles-Capitale", piloté par le/la coordinat(eur)/(trice) décolonisation à désigner pour deux ans. Les inventaires du patrimoine mobilier, immobilier et naturel liés à la colonisation seront complétés. Une méthodologie d'analyse des demandes de permis pour les traces coloniales sera également mise en place et comprendra une hiérarchie des interventions possibles pour les traces coloniales contestées, sur la base de la méthodologie proposée par le groupe de travail. Le plan d'action comprend aussi une étude de faisabilité pour le développement d'un centre d'interprétation de la décolonisation; un soutien financier aux organisations dédiées à l'éducation à la mémoire et à la sensibilisation au passé colonial, l'exploration de la faisabilité de l'établissement d'un mémorial aux victimes du colonialisme et d'un dépôt de statues glorifiant la colonisation. En complément aux journées de commémoration prévues dans le Plan d'action contre le Racisme du gouvernement bruxellois, ? il est par ailleurs proposé de poursuivre la réflexion sur une journée officielle annuelle de commémoration au sein du comité d'accompagnement et en étroite collaboration avec le Conseil bruxellois de lutte contre le racisme. (Belga)