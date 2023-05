Europa League - "Concentré sur la finale", Mourinho reste évasif à propos de son avenir

Plusieurs sources ont annoncé un départ de Mourinho à l'issue de la saison. "Je n'ai aucun contact" avec d'autres clubs, a-t-il néanmoins réagi en conférence de presse. "J'ai parlé avec les deux capitaines de mon équipe, car ils m'ont posé la question. Je leur ai donné une réponse objective. Mais c'est quelque chose qui reste entre moi et l'équipe. Ils savent ce que je vais faire. Je ne pense qu'à demain et à ce que nous voulons faire". Le contrat du 'Special One' auprès de la Louve court jusqu'en juin 2024. Concentré, José Mourinho a déclaré que son club méritait de disputer la finale. "Nous travaillons pour essayer de remporter le titre", a-t-il assuré. Mais Séville est un habitué du rendez-vous en finale de C3: le club a remporté les six finales qu'il a jouées, la première remontant à 2006. "Ils ont l'expérience que nous n'avons pas", a reconnu Mourinho. "Pour eux, jouer une finale d'Europa League est désormais un événement habituel. Pour nous, ce sera une finale historique et inoubliable. On a envie de jouer, l'heure approche." Le Portugais n'est pas en reste, par rapport au palmarès sévillan en Coupe d'Europe. José Mourinho a remporté deux fois la Ligue des Champions, deux fois l'Europa League et une Conference League l'année passée avec la Roma, le premier sacre continental du club. Il n'a encore jamais perdu la moindre finale européenne qu'il a disputée. Paulo Dybala n'est pas en forme optimale, d'après son entraîneur qui estime que 'La Joya' pourra jouer "entre 20 et 30 minutes." (Belga)