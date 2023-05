Handicap: la Wallonie débloque 4,4 millions pour rénover 31 établissements

Ce montant global équivaut à une majoration de 18% des montants initiaux ou des accords de principe prévus dans le Code réglementaire de l'action sociale et de la santé. Il permettra aux institutions concernées de finaliser les travaux initialement prévus mais freinés par la succession des crises et l'inflation qui en a découlé. "Ces programmes d'investissement doivent pouvoir être menés à terme pour offrir un accueil et un cadre de travail de qualité aux personnes en situation de handicap et aux travailleurs du secteur", a commenté Christie Morreale. Interrogée en commission du parlement régional par la députée Véronique Durenne (MR), la ministre a précisé que sept programmes d'investissements en infrastructures gérés par l'AVIQ étaient en cours. "Ces programmes concernent 123 projets, dont 41 sont clôturés, 45 ne sont pas entamés et 37 sont en cours de chantier". "Quelque 2,5 millions d'euros ont également été mobilisés à l'ajustement budgétaire de l'AVIQ, ce qui permettra la création d'une centaine de places supplémentaires pour les situations prioritaires", a-t-elle rappelé. (Belga)