Incendie dans les Hautes Fagnes - La zone touchée et ses environs interdits aux promeneurs

Les sapeurs-pompiers de la zone de secours de la Communauté germanophone et ceux des services allemands voisins sont à pied d'œuvre. "La Ville demande à tous les randonneurs et promeneurs d'éviter largement la zone afin de ne pas gêner inutilement les opérations d'extinction et de ne pas se mettre eux-mêmes en danger." Les drapeaux d'avertissement rouges seront affichés le plus rapidement possible, précise-t-on. Plus de 170 hectares de végétation sont partis en fumée depuis lundi soir. (Belga)