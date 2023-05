Incendie dans les Hautes Fagnes - Les réserves naturelles anversoises et limbourgeoises en code jaune

(Belga) Les réserves naturelles et zones boisées des provinces d'Anvers et du Limbourg sont en code jaune concernant le danger d'incendies. La nature devient plus sèche à ces endroits et le risque d'un feu de forêt augmente. Des experts doivent analyser mardi si le niveau de risque doit être relevé en Flandre, a indiqué l'Agence flamande de la nature et des forêts (Agentschap Natuur en Bos).