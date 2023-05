Incendie dans les Hautes Fagnes - L'hélicoptère de la police fédérale en renfort pour éteindre les flammes

"A la base nous avions été appelés pour un petit feu de quelques centaines de mètres carrés. Rapidement, les flammes se sont propagées et actuellement environ 170 hectares sont partis en fumée", explique Francis Clothe, commandant de la zone. Durant toute la nuit, environ 140 pompiers belges, allemands et la Protection civile ont oeuvré pour protéger des points stratégiques et faire en sorte que les flammes soient contenues sur une surface maximale de 200 hectares. Deux hommes du feu ont été légèrement blessés, s'étant occasionné des foulures sur un terrain difficile. Ce mardi, l'hélicoptère de la police fédérale doit intervenir pour procéder à l'extinction des foyers inaccessibles. "Nous pensions que l'hélicoptère pourrait se ravitailler en eau au barrage, mais le temps de vol est trop long. Comme les rotations s'effectuent toutes les trois minutes, un bassin doit être monté plus près, ce qui prend un peu de temps", explique le commandant des pompiers. Si l'incendie est important, il est très différent de celui qui avait ravagé les Fagnes en avril 2011. "Aujourd'hui, on est face à un feu au sol. Les réserves d'eau souterraines sont bien présentes,. C'est actuellement de la molinie et des herbes sèches qui sont la proie des flammes", explique René Dahmen, chef de cantonnement du DNF d'Elsenborn. Pour ce dernier, l'origine de l'incendie est humaine. "Deux choses peuvent provoquer un départ de flammes en Fagnes: un éclair lors d'un orage ou une négligence humaine." Le DNF insiste sur le respect des règles et sur l'interdiction de camping sauvage ou de feu. (Belga)