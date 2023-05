Invasion de l'Ukraine - Moscou attaquée par des drones, dégâts "mineurs" mais pas de victimes

"Ce matin, à l'aube, une attaque de drones a causé des dégâts mineurs à plusieurs bâtiments. Tous les services d'urgence de la ville sont sur place (...) Personne n'a été sérieusement blessé jusqu'à présent", a écrit M. Sobianine sur Telegram. Moscou et sa région, situées à plus de 1.000 km de l'Ukraine, n'ont été jusqu'à présent que très rarement visées par des attaques de drone depuis le début du conflit, même si ce type d'attaque s'est multiplié ailleurs en Russie. Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des traces de fumées dans le ciel. Sur d'autres, on peut voir une fenêtre d'un immeuble brisée. Cette attaque fait suite à celle de Kiev en Ukraine par des drones russes au cours de la nuit, qui a fait au moins un mort, selon le maire de la ville Vitali Klitschko. Lundi, des frappes russes en pleine journée avaient provoqué la panique dans la capitale ukrainienne, attaquée à de multiples reprises depuis le début du mois de mai. Début mai, deux drones avaient été abattus au-dessus du Kremlin, le siège du pouvoir russe, lors d'une attaque imputée à l'Ukraine. (Belga)