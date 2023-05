Jupiler Pro League - Alessio Da Cruz quitte Malines pour Feralpisalo, promu en deuxième division italienne

Le milieu offensif de 25 ans d'origine néerlandaise n'aura joué qu'une saison avec le Malinwa. Il a marqué 3 buts, délivré 2 assists en championnat et a participé à l'épopée de son club en Coupe de Belgique. Malines a atteint la finale mais s'y est incliné contre l'Antwerp (0-2). Le joueur a déjà ses repères en Italie puisque Malines l'avait récupéré libre de tout contrat auprès de Parme à l'intersaison. Il a connu de nombreux prêts après avoir rejoint le club en janvier 2018 depuis Novara, et est passé par les Pays-Bas et l'Angleterre notamment. La Serie B, que rejoindra Ferlapisalo à l'issue de la saison après son succès en Serie C, est la compétition que Da Cruz connaît le mieux. Il y a joué 72 matches pour Vincenza, Ascoli, la Spezia, Parme et Novara, accumulant 14 buts et 14 assists. (Belga)