Jupiler Pro League - Bart Verhaeghe prêt à vendre le Club Bruges

Sporza fait part d'un prospectus préparé ce mois-ci par le club et distribué aux acquéreurs potentiels du monde de la finance. "Après une décennie à la présidence, Bart Verhaeghe et le groupe de propriétaires sont prêts à se lancer dans d'autres activités que le football", peut-on lire dans le prospectus. Verhaeghe, le CEO Vincent Mannaert, Jan Boone (CEO de Lotus) et Peter Vanhecke (CEO de Castel Capital) détiennent 71,89% des parts du Club Bruges, regroupées dans la société Grizzly Sports. 23,26% des parts sont, elles, détenues par le fonds d'investissement américain Orkila Capita depuis deux ans. Verhaeghe était devenu président du Club Bruges en 2011, succédant à Pol Jonckheere. Un an plus tard, il a transformé le club en SA pour devenir le nouveau propriétaire pour 15 millions d'euros. (Belga)