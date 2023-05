Jupiler Pro League - La Pro League et Eleven mettront les moyens pour la dernière journée dimanche

Avec Genk-Antwerp et Union-Bruges (dimanche, 18h30), la dernière journée de Jupiler Pro League s'annonce palpitante puisque trois équipes peuvent encore prétendre au titre. Une victoire de l'Antwerp lui assurerait son 5e titre de champion de Belgique, le premier depuis 1957. L'Union peut aussi être championne, mais doit gagner et espérer que l'Antwerp ne gagne pas contre Genk, qui doit de son côté gagner et espérer que l'Union ne gagne pas. La Pro League a annoncé mardi que Lorin Parys, son CEO, suivrait le déroulement des rencontres depuis un hélicoptère, et atterrirait sur la pelouse du stade Joseph Marien ou de la Cegeka Arena pour remettre la coupe et les médailles au vainqueur du championnat. "Le suspense sera à son comble", a commenté Parys. "Un vrai grand jour se profile dimanche pour notre football. Nous allons donc déployer tous nos moyens et équipes pour réagir le plus rapidement possible et donner aux supporters un final digne de cette fantastique fin de saison." Le détenteur des droits télévisés Eleven Sports promet aussi un dispositif exceptionnel dimanche, avec des studios installés dans les deux stades. 150 techniciens, 27 journalistes, des caméras et drones, une équipe envoyée au Bosuil d'Anvers pour capturer les scènes de liesse. (Belga)