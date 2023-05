La Flandre recherche 150 sauveteurs

Chaque année, un millier de nouveaux sauveteurs sont diplômés. Il reste cependant des places à pourvoir. "Le travail de sauveteur à temps plein semble peu séduisant. Les sauveteurs souffrent d'un problème d'image. Tout le monde ne se rend pas compte de leur importance", commente la fédération. Environ 150 postes sont encore ouverts à l'office flamand de l'emploi (VDAB). La fédération elle-même publie des offres sur son site internet afin d'aider les piscines. "Actuellement, nous avons une trentaine d'offres en ligne. En été, il faut plus de sauveteurs, car les piscines en plein air et les domaines récréatifs ouvrent leurs portes à cette période. Des sauveteurs intérimaires ou des étudiants sont alors sollicités." La fédération estime d'ailleurs que la piste des flexi-jobs pourrait constituer une solution dans le secteur. Mais tout n'est pas encore réglé légalement pour l'ensemble des espaces de baignade. "Les flexi-jobs pourraient être une bonne solution. Le problème n'est pas tant le manque de sauveteurs, mais bien qu'il n'y a pas assez de gens qui veulent en faire leur métier principal. Avec le système des flexi-jobs, beaucoup plus de sauveteurs diplômés pourraient être mobilisés", reconnaît le ministre flamand des Sports, Ben Weyts. (Belga)