Le boulevard Louis Schmidt fermé en raison d'une manifestation des chauffeurs LVC

Le boulevard Louis Schmidt est ainsi fermé en direction de Montgomery, entre la chaussée de Wavre et la rue Cardinal Lavigerie. Des embarras de circulation sont à prévoir jusqu'en fin d'avant-midi à Etterbeek. Pour rejoindre Montgomery depuis la E411, Bruxelles Mobilité recommande dès lors de sortir à Herrmann-Debroux et d'emprunter le boulevard du Souverain ainsi que l'avenue de Tervueren. Plus de septante véhicules étaient déjà sur place aux alentours de 09h30 pour participer au blocage. Quelque 150 chauffeurs sont attendus au total. (Belga)