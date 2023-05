Le CD&V divisé à propos du décret flamand sur les parcs nationaux

Dans l'accord du gouvernement auquel participent les chrétiens-démocrates flamands, avec la N-VA et l'Open Vld, il est prévu de reconnaître trois parcs paysagers et quatre parcs nationaux au cours de cette législature. Une trajectoire a été tracée avec des candidatures, des jurys et des procédures de sélection. Le décret qui sert de base légale pour ces parcs, actuellement à l'examen au Parlement flamand, divise dans les rangs du CD&V. L'une des dispositions stipule que 75% de la zone concernée doit être convertie en réserve naturelle. Selon le ministre régional de l'Agricultiure Jo Brouns (CD&V), le futur parc Taxandria ne peut pas voir le jour près de Turnhout, car trop d'efforts en matière de gestion de l'azote sont demandés dans la zone. Pour Tinne Rombouts, le décret ne garantit pas que les groupes d'intérêts, les propriétaires et les entrepreneurs seront impliqués dans la création d'un parc, a-t-elle dénoncé mardi. À ses yeux, les garanties sont aussi insuffisantes pour les communes. Une deuxième lecture du texte est prévue. "Je soupçonne qu'aucun ajustement ne sera fait d'ici là. Dans ce cas, je voterai également contre mercredi", a déclaré Mme Rombouts. En Wallonie, les projets de l'Entre-Sambre-et-Meuse et de la Vallée de la Semois ont été sélectionnés en décembre dernier et seront reconnus en tant que premiers Parcs Nationaux au sud du pays. Actuellement, la Belgique ne compte qu'un seul parc national, celui des "Hoge Kempen" (Haute-Campine, Limbourg). (Belga)