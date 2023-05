Le chômage a diminué légèrement en avril

Le chômage complet diminue sur une base annuelle chez les femmes (-1.983 unités ou -1,5%), mais il augmente chez les hommes (+911 unités ou +0,5%). Le chômage complet des jeunes (moins de 25 ans) augmente quant à lui de 6,1% (+1.193 unités). En revanche, il diminue dans la classe d'âge des 50 à 59 ans, (-3,0% ou -1.956 unités) et parmi les 60 ans et plus (-10,6% ou -4.950 unités). Le nombre de chômeurs complets sur une base annuelle a diminué en avril de 2,3% en Flandre (-2.609 unités) et d'1,0% en Région de Bruxelles-Capitale (-608 unités) mais augmente d'1,7% en Région wallonne (+2.145 unités). En avril 2023, on dénombrait en Région flamande 109.477 chômeurs complets, 126.923 en Wallonie et à 62.181 dans la région-capitale. Enfin, le chômage temporaire diminue de 26.700 unités sur base annuelle, soit de 12,2%. L'Onem constate aussi que la part du chômage intempéries au mois d'avril 2023 s'élève à 25,4% par rapport à 9,8% en 2022. "Cette différence peut certainement s'expliquer par le grand nombre des chômeurs temporaires pour cause de coronavirus ou de la guerre en Ukraine en 2022 et les conditions de pluie observées en avril 2023 (19 jours de pluie en avril 2023 contre huit jours de pluie en avril 2022)", souligne l'office national de l'emploi. (Belga)