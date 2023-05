Le domaine récréatif gantois Blaarmeersen va réexaminer ses accès après un incident

La police de Gand a ouvert une enquête, dimanche, à la suite de signalements pour vol à la tire et nuisances. Après ces incidents, le gestionnaire du domaine récréatif, Farys, et la police se sont consultés pour évaluer la situation. Il en est ressorti que certains points faibles de la clôture doivent être renforcés. L'opérateur envisage de créer une sorte de piège à la sortie actuelle, pour empêcher de tromper le système d'accès. Cette proposition rendrait impossible toute entrée ou sortie à la nage, ajoute Farys. Outre la clôture, un nouveau système d'identification a été mis en place au domaine du Blaarmeersen depuis cette année. Tous les visiteurs doivent s'inscrire et s'identifier. Les non-Gantois doivent payer entre 1 et 5 euros pour pouvoir accéder à la zone de baignade. Ces règles ont été mises en place par le conseil communal de Gand après de nombreuses bagarres sur le site, l'été dernier. Quelque 8.000 visiteurs, principalement des Gantois, ont été recensés depuis la mise en place de ce système. Le week-end dernier, la grande foule était présente avec 5.000 visiteurs comptabilisés. En tout, 84 personnes ont été expulsées du domaine à la suite de la mise en place de ce nouveau système de sécurité, le plus souvent après avoir escaladé la clôture ou après une altercation. (Belga)