Le FC Copenhague décroche un 15e titre de champion du Danemark

L'équipe de la capitale peut remercier son rival Bröndby. Alors que Copenhague battait 1-2 Vilborg, Nordsjaelland, son plus proche poursuivant, s'inclinait lourdement 1-5 face à Bröndby. Avec une seule journée encore à disputer, le FC Copenhague compte quatre points d'avance sur Nordsjaelland et ne peut plus être rejoint. Les Lions, avec notamment Lukas Lerager (ex-Zulte Waregem) et Paul Mukairu (ex-Anderlecht) dans l'effectif, avaient mal commencé la saison, avec six défaites dans les dix premières journées de championnat. Après le licenciement de l'ancien entraîneur de La Gantoise et Genk, la remontée a commencé sous la houlette de l'ancien adjoint Jacob Neestrup. Déjà vainqueur de la coupe, Copenhague a réalisé le doublé. (Belga)