Les Belges à l'étranger - Anthony Limbombe entretient les espoirs de promotion pour Almere contre Venlo en playoffs

L'ancien joueur du Lierse, de Genk, de Bruges et du Standard de Liège a été décisif en répondant à la 29e minute à l'ouverture du score de Mitchell van Rooijen. Almere City a terminé la partie à dix après l'exclusion de Danny Post, à une vingtaine de minutes du terme. Limbombe s'était déjà illustré au tour précédent avec un but crucial dans la confrontation face au FC Eindhoven. Il compte 7 buts en 35 matches pour le club de deuxième division néerlandaise, qui recevra Venlo lors de la manche retour, samedi. En cas de succès, Almere retrouvera Emmen ou Breda en finale des playoffs de promotion pour se disputer la dernière place en Eredivisie pour la saison prochaine. Cambuur et Groningue sont d'ores et déjà relégués après avoir terminé aux 17e et 18e places en Eredivisie cette saison. Ils laisseront leur place à Heracles et Zwolle, 1er et 2e de deuxième division. (Belga)