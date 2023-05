Lidl remplace Segafredo en tant que sponsor-titre de l'équipe américaine aux côtés de Trek

L'équipe féminine sera la première à s'afficher sous ses nouvelles couleurs, le 30 juin lors du départ du Tour d'Italie féminin. Les messieurs suivront le lendemain, sur le Tour de France. "Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration pour construire les meilleures équipes cyclistes du monde, tout en encourageant plus de gens à monter sur le vélo", a réagi le directeur de Trek, John Burke. Quatre Belges occupent actuellement les rangs de l'équipe masculine en WorldTour: Thibau Nys, Otto Vergaerde, Edward Theuns et Jasper Stuyven, vainqueur de Milan-Sanremo. L'ancien champion du monde danois, Mads Pedersen, arborait lui aussi le maillot de Trek-Segafredo lors de sa victoire sur la sixième étape du Tour d'Italie, le 11 mai dernier à Naples. L'équipe féminine comprend notamment les Italiennes Elisa Balsamo et Elisa Longo Borghini, la Britannique Elizabeth Deignan et la Néerlandaise Ellen van Dijk. (Belga)