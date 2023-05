Ligue 1 - Angers licencie Ilyes Chetti, condamné en avril pour agression sexuelle

Âgé de 28 ans, Chetti a été condamné en avril à quatre mois de prison avec sursis après la plainte d'une jeune femme pour des attouchements lors d'une soirée en boîte de nuit. Il avait reconnu les faits, et indirectement provoqué le départ de son ancien entraîneur Abdel Bouhazama, qui avait minimisé l'agression. "Ce n'est pas méchant, on a déjà tous touché des filles", avait déclaré l'entraîneur dans une causerie d'avant-match début mars, avant d'être poussé à la démission quand ses propos étaient parus dans la presse. Ilyes Chetti n'a disputé que six matches sur toute la saison. Le joueur de 28 ans était arrivé libre de l'Espérance de Tunis, laquelle conteste la résiliation qui lui avait permis de s'engager libre à Angers. Le SCO a saisi le Tribunal arbitral du sport dans cette affaire. Dernier de Ligue 1 cette saison et relégué en Ligue 2, le club angevin fait l'objet d'une interdiction de recrutement pour les deux prochaines périodes de mercato à cause du litige. (Belga)