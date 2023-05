Ligue des Nations - Le nouveau venu Federico Baschirotto et plusieurs retours dans la sélection de l'Italie

Pour cette phase finale, Mancini a rappelé plusieurs joueurs absents de la 'Nazionale' depuis plusieurs mois: les joueurs de la Lazio Mattia Zaccagni et Ciro Immobile, Alessandro Florenzi (AC Milan), Manuel Locatelli (Juventus) et Nicolo Zaniolo (Galatasaray). Le sélectionneur a confirmé dans la sélection l'attaquant argentin au passeport italien Mateo Retegui (Tigre), qui avait fait ses débuts en mars en marquant deux buts. Mancini a décidé de laisser Giorgio Scalvini (Atalanta) et Sandro Tonali (AC Milan) à disposition des espoirs en vue de l'Euro U21 qui commence le 21 juin. Le sélectionneur n'a pas repris non plus les internationaux de l'Inter Milan et de la Fiorentina, qui doivent jouer respectivement la finale de la Ligue des champions le 10 juin et celle de la Conference League le 7 juin. La liste de 26 joueurs sera réduite à 23 pour lundi prochain. L'Italie affrontera l'Espagne en demi-finale le 15 juin à Enschede. La sélection: Gardiens: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Fra), Alex Meret (Naples), Guglielmo Vicario (Empoli) Défenseurs: Federico Baschirotto (Lecce), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Giovanni Di Lorenzo (Naples), Alessandro Florenzi (AC Milan), Federico Gatti (Juventus), Leonardo Spinazzola (AS Rome), Rafael Toloi (Atalanta), Milieux de terrain: Bryan Cristante (AS Rome), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal/Ang), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (AS Rome), Matteo Pessina (Monza), Marco Verratti (Paris Saint-Germain/Fra), Nicolò Zaniolo (Galatasaray/Tur); Attaquants: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds/Ang), Ciro Immobile (Lazio), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Tigre/Arg), Mattia Zaccagni (Lazio). (Belga)